Zelenskiy: Üçüncü Dünya Savaşı'nı Putin başlattı

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattığını ileri sürdü.

Volodimir Zelenskiy, bugün (23 Şubat 2026 Pazartesi) BBC'ye verdiği röportajda, "Putin'in Üçüncü Dünya Savaşı'nı çoktan başlattığını düşünüyorum." dedi.

Putin’in sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için de bir tehlike oluşturduğunu savunan Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Putin'i mümkün olan en kısa sürede durdurmak ve tüm Ukrayna'yı ele geçirmesini engellemek, tüm dünya için bir zafer anlamına gelecektir. Çünkü Putin Ukrayna'da durmayacaktır."

Zelenskiy'e göre Putin’i durdurmanın tek yolunun, “yoğun askeri ve ekonomik baskı uygulayarak geri çekilmesini sağlamaktır.