ABD, Suriye'deki son askeri üssünden çekiliyor

2 saat önce

ABD birlikleri, Haseke kırsalındaki Kasrak Askeri Üssü'nü boşaltmaya başladı.

Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre bazı bölgeler Suriye Hükümeti ve yerel güçler tarafından yönetilecekken, diğer bazı bölgelerde SDG konuşlandırılacak.

Bu gelişmelerle birlikte, Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre ABD birliklerinin üsten çekilme süreci birkaç gün sürecek.

ABD, son 1 ayda Suriye’deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti.

ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü DAİŞ'e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığını sürdürmektedir.