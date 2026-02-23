New York Times: Trump İran'a hedefli bir saldırı planlıyor

1 saat önce

The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran liderlerine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmeye razı olmaları gerektiğini göstermek amacıyla önümüzdeki günlerde ilk bir saldırı düzenlemeye meyilliolduğunu iddia etti.

ABD merkezli gazetede yer alan habere göre Donald Trump, danışmanlarıyla gerçekleştirdiği İran konulu bir toplantıda, diplomasi ya da hedefli bir saldırının İran’ı nükleer programından vazgeçme yönündeki taleplerine boyun eğmeye zorlamaması halinde, önümüzdeki aylarda çok daha büyük bir saldırıyı değerlendireceğini söyledi.

Ancak Trump, müzakerelerin başarısız olması durumunda ABD’nin atabileceği adımlara ilişkin seçenekleri değerlendiriyor.

Öte yandan İran-ABD müzakerelerin bir sonraki turu 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de yapılması planlanıyor.