Irak Hükümeti, Türkiye'nin DAİŞ'lileri geri alma kararını takdir etti

Bağdat yönetimi, Suriye'den teslim alınan binlerce DAİŞ mensubunun dosyasını çözüme kavuşturmaya çalışırken, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ankara'nın Türk kökenli DAİŞ'li tutukluları geri almayı kabul ettiğini duyurarak, BM İnsan Hakları Konseyi kürsüsünden diğer ülkelere de "vatandaşlarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede Hüseyin, Ankara'nın Türk kökenli DAİŞ’li tutukluları geri alma konusunda onay verdiğini açıkladı ve Türk Hükümetinin bu konudaki iş birliğini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Irak, söz konusu tutukluları ABD ile koordineli bir süreç sonucunda teslim aldı. Bu transfer süreci, bölgedeki kamp ve hapishaneleri yaklaşık on yıldır koruyan Kürt güçlerinin geri çekilmesi ve bu tesislerin kapatılmasıyla oluşan yeni güvenlik konjonktürünün ardından gerçekleşti.

Bağdat yönetimi, şüphelilerin Irak yargı sistemi çerçevesinde terör yasalarına göre yargılanacağını belirtse de uluslararası arenada defalarca çağrıda bulunarak ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almasını talep etti.

Fuad Hüseyin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne hitaben yaptığı ayrı bir konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Irak, tüm ülkelere çağrısını yineliyor: Teröristleri geri alarak kendi topraklarınızda yargılamak suretiyle hukuki ve ahlaki sorumluluklarınızı yerine getirin."

DAİŞ’li tutukluların ve onlarla bağlantılı binlerce kadın ve çocuğun akıbeti, bölgedeki kampların güvenliğini sağlayan Kürt güçlerinin çekilmesi ve sahadaki dengelerin değişmesiyle birlikte uluslararası toplumun gündemine yeniden oturdu.

Dün, Irak'ın resmi gazetesi es-Sabah, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'a dayandırdığı haberinde, sayısı 180'i aşan Türk vatandaşı DAİŞ mensubunun iadesi konusunda Bağdat ve Ankara arasında ileri düzeyde bir mutabakat ve anlayış birliği olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, Irak Yüksek Yargı Konseyi 13 Şubat 2026 Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye'den Irak'a nakledilen DAİŞ’li tutuklu sayısının toplamda 5 bin 704'e ulaştığını ve bu kişilerin 61 farklı ülkenin vatandaşlığını taşıdığını bildirmişti.