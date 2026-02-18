ABD'nin Virginia eyaletinde mart ayı "Kürt Kültür Ayı" ilan edildi

3 saat önce

ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Manassas Park kentinde, mart ayını "Kürt Kültür Ayı" ilan edildi.

Manassas Park Belediye Başkanı Alanna Mensing, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) yaptığı açıklamada, İl Meclisinin Kürt halkının fedakarlıklarını ve kültürünü onurlandırmak amacıyla mart ayını resmen Kürt Kültür Ayı ilan etme kararı aldığını belirtti.

Kararda, "Suriye krizinin başlangıcından bu yana Kürtler, ağır acılar çekmiştir; Kürtler, terörizmi yenmede ve birlikte yaşamı teşvik etmede belirleyici bir rol oynamıştır." denildi.

Kürt halkının her zaman eşit vatandaşlık, insan haklarının korunması ve kültürel kimliğin tanınması arzusunu dile getirdiği belirtilen kararda, "Bu doğrultuda, Manassas Park Belediyesi, Kürt halkıyla dayanışmasını ifade ederken, sivillerin korunmasını ve Suriye krizine adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını talep etmektedir." ifadeleri kullanıldı.