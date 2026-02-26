Başbakan Barzani, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesine dair kararı imaladı

2 saat önce

Dokuzuncu hükümet kabinesinin güçleri birleştirme yönündeki sürekli çabalarının bir parçası olarak, Başbakan Mesrur Barzani, Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki bölgelerin komutanlığının yetkilerini (idari, mali, hukuki ve iletişimsel) imzaladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşewa Hewramani, 26 Şubat 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, Başbakan Barzani'nin imzaladığı karara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Açıklamada, "Dokuzuncu kabinenin Peşmerge güçlerinin saflarını yeniden yapılandırma çabaları kapsamında Başbakan Barzani, Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki bölgelerin komutanlığının yetkilerini (idari, mali, hukuki ve iletişimsel) imzaladı." denildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü, söz konusu kararı Peşmerge güçlerinin yapılandırılması ve birleştirilmesi sürecinde atılmış pratik bir adım olarak nitelendirirken, "Bu yetki belgelerinin imzalanması, koalisyon güçlerinin istekleriyle uyumludur ve güçleri birleştirmeye yönelik stratejik anlaşmanın bir parçasıdır." dedi.

Peşewa Hewramani, ayrıca açıklamasında bu kararın Mesrur Barzani'nin ulusal bir güç yaratma vizyonunu yansıttığını vurgulayarak, "Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin birleşik ve ulusal bir Peşmerge gücüne sahip olması yönündeki çabalarına her zaman tam destek verdi, bugünkü karar da bu çabaların bütünleyicisidir." ifadelerini kullandı.