Adalet Bakanı: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

1 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avukatlık Kanunu'nun güncelleneceğini belirterek, "Avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız." dedi.

Akın Gürlek, bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) Ankara 2 No'lu Barosu tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programında konuştu.

Avukatlık Kanunu'nu daha kapsamlı şekilde ele almak için çalışma yapmaya ivedilikle başladıklarını belirten Gürlek, şunları söyledi:

"Yargı Reformu Stratejisi belgesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri olarak önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu'nu güncelleyecek, avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız. Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır. Savunmanın güçlenmesi, yargının güçlenmesidir. Yargının güçlenmesi ise adaletin güçlenmesidir.

Adalet hakimin hükmü, savcının iddiası ve avukatın savunmasıyla bir bütün olarak hayat bulur. Bu vesileyle adaletin tecellisi için emek veren tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Mevlüt Karakaya, MHP'li bazı milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, avukatlar ve davetliler katıldı.