Japon yazardan "Kürt Kültürü ve Newroz" adlı kitap

5 saat önce

Ünlü Japon yazar ve ressam Maki Kanai'nin Newroz ve Kürt Kültürü hakkında hazırladığı resimli kitap önümüzdeki ay piyasaya sürülecek.

Maki Kanai, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, ünlü kitap serisinin (Takusan no Fushigi) bir parçası olan ve mart ayında satışa sunulması planlanan Newroz hakkındaki yeni kitabının hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Japonya, İran, Irak, Kanada, İngiltere ve Almanya'daki bazı Kürtlerle yapılan bir dizi röportaj ve görüşme sonucu kitabını hazırladığını belirten Japon yazar, kitabında, Kürt mirasının güzelliğinin yanı sıra Newroz kutlamaları ve özgün Kürt kıyafetlerini betimlediğini ifade etti.

Söz konusu çalışma, Kürt yazar ve çevirmen Amanc Şakeli'nin koordinasyonu ve yardımıyla hazırlanmaktadır. Şakeli, fotoğraflar, kıyafetler ve Kürt kültürüne ait materyaller sağlayarak kitabın sayfalarını zenginleştirmiştir.