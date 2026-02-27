TFF'den Amedspor'a yeni ceza

Amedspor'a 2025-2026 yılları arası 5 milyon TL'yi aşkın para cezası verildi

3 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vanspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Amedspor'a 220 bin TL para cezası uyguladı.

Amedspor'a, kendi sahasında oynadığı Vanspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle FDT 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası verdi para cezası verildi.

Yine aynı maçta "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle Doğu Alt 133, Güney Alt 122 ve 123 bloklardaki seyircilerin kartları bloke edilerek, bir sonraki iç saha maçına girişleri engellendi.

Böylelikle Amedspor'a 2025-2026 yılları arası toplam 5 milyon 129 bin 500 TL ceza verildi.