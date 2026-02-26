Kürdistan, Uluslararası Mini Futbol Federasyonuna üye oldu

2 saat önce

Kürdistan, Uluslararası Mini Futbol Federasyonuna (IMF) üye oldu ve bundan sonra Kürdistan Kadın Futbol Takımı Kürdistan bayrağı altında dünya şampiyonalarına katılacak.

Kürdistan Spor Müdürlüğünün açıklamasına göre Kürdistan, IMF'nin resmi üyesi oldu, böylece Kürdistan Kadın Futbol Takımı Kürdistan bayrağı altında dünya şampiyonalarına katılacak.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Başbakan Mesrur Barzani'nin gözetiminde Erbil'de düzenlenen Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası'nın ardından, IMF, Kürdistan'ın federasyona üye olma başvurusunu kabul etti.

22 Eylül 2025'te Başbakan Mesrur ​​Barzani’nin katılımıyla Erbil’de final maçı oynanan Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası'nın şampiyonu Mısır Kadın Milli Futbol Takımı olmuştu.