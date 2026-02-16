Irak Kadınlar Mini Futbol Kupası’nda Duhok şampiyon oldu
Duhok Kadın Mini Futbol Takımı, uluslararası bir turnuvada Kürdistan'ı temsil edecek
Duhok Kadın Mini Futbol Takımı, Irak Kadınlar Mini Futbol Kupası’nın final maçında El-Bedir takımını yenerek, şampiyon oldu.
Irak Mini Futbol Kupası turnuvasının final maçı Duhok'ta düzenlendi. 90 dakika boyunca golsüz geçen oyunun ardından maçta seri penaltı atışlarına geçildi.
Sonuç olarak, Duhoklu kızlar Irak Kupası'nı kazandı.
Duhok Kadın Mini Futbol Takımı, gelecekte uluslararası bir turnuvada Kürdistan Bölgesi'ni temsil edecek.