PFDK'dan Amedspor'a 634 bin TL ceza

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor maçının ardından Amedspor’a ağır yaptırımlar uyguladı.

Trendyol 1. Lig’de Amedspor sahasında, ligin düşme hattında bulunan Sakaryaspor’u 15 Şubat günü konuk etmişti. Amedspor, 1-1 berabere kalarak liderlik yolunda 2 puan kaybı yaşamıştı.

PFDK, 19 Şubat günü gerçekleştirdiği toplantıda Amedspora ağır yaptırımlar uyguladı.

Bu maçta taraftarlarının neden olduğu saha olaylarını gerekçe gösteren PFDK, 550 bin TL para cezası kesti. Batı Alt Tribünde bulunan 112, 113, 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Aynı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2’nci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 84 bin TL para cezası verildi.