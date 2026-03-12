Başkan Barzani’den Salih Müslim için taziye mesajı

26 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, hayatını kaybeden Kürt siyasetçi Salih Müslim için bir taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Barzani, 12 Mart 2026 Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Salih Müslim için taziye mesajına yer verdi.

Başkan Barzani, "Merhum Salih Müslim’in vefatı nedeniyle ailesine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Yüce Allah’tan ruhunu cennetiyle şad etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Rojava’nın en tanınmış siyasi figürlerinden biri olan Salih Müslim, dün gece (11 Mart Çarşamba) bir süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de hayatını kaybetti.

Salih Müslim’in naaşı, bu sabah (12 Mart Perşembe) düzenlenen resmi törenle Fişhabur (Semalka) Sınır Kapısı üzerinden Rojava’ya gönderildi.

Müslim’in cenazesinin memleketi Kobani’de toprağa verilmesi bekleniyor.