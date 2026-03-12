MSB: İncirlik ABD'nin değil, tamamen Türk üssüdür

1 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İncirlik Hava Üssü'nün tamamen Türkiye'ye ait bir üs olduğunu ve ABD'nin mülkiyetinde olmadığını belirtirken, orada Amerikan askerlerinin olmasının Amerikan üssü olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Bölgedeki son gelişmeler hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nün tamamen bir Türk üssü olduğunu ve mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu vurguladı.

Bakanlık, üste ABD, İspanya, Polonya ve Katar askerlerinin bulunmasının, üssün onlara ait olduğu anlamına gelmediğini; aksine bu unsurların uluslararası iş birliği çerçevesinde orada konuşlandırıldığını bildirdi.

Öte yandan, İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması nedeniyle Türkiye sıkı güvenlik önlemleri aldı. MSB, İran tarafından bölgeye fırlatılan ve NATO sistemleri tarafından imha edilen iki balistik füzenin ardından, Malatya'ya bir Patriot savunma sistemi yerleştirilmesine karar verildiğini duyurdu. Bu adım, Türkiye'nin hava sahasını korumaya yönelik ortak NATO savunmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık ayrıca, olası bir İHA (insansız hava aracı) veya füze tehdidini savuşturmak amacıyla Kuzey Kıbrıs'taki hava savunma kapasitesinin artırıldığını duyurdu.

Son yaşanan olayda füzelerin engellenmesi için S-400 hava savunma sisteminin neden kullanılmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren MSB kaynakları, Türkiye'nin hava savunma sisteminin çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu ve NATO'nun entegre ağına bağlı çalıştığını açıkladı.

Açıklamada, bir balistik füze tespit edildiğinde sistemin otomatik olarak devreye girdiği ve en kısa sürede hedefi imha etmek için en uygun ve en hızlı aracı seçtiği belirtildi.

Bu durum, söz konusu olayda tehditleri bertaraf etmek için en uygun aracın NATO'nun entegre sistemleri olduğunu ortaya koydu.