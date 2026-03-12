Erbil'i hedef alan İHA'lar imha edildi

49 dakika önce

Başkent Erbil, bugün öğle saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradı. İHA'lar koalisyon güçleri tarafından henüz havadayken imha edildi.

Bugün (12 Mart 2026 Perşembe) Erbil'e art arda İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu. Ancak her İHA'lar koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.

Öte yandan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, gece saatlerinde K24'e yaptığı açıklamada, bu gece Erbil’e yönelik toplam 17 saldırı gerçekleştirildiğini ve tüm bu saldırıların bomba yüklü İHA'larla yapıldığını bildirmişti.

Xoşnaw, hava savunma sistemi sayesinde tüm bu İHA'ların hedeflerine ulaşamadan havada vurularak tamamen imha edildiğine dikkat çekmişti.

Olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmamasından ve vatandaşların güvenliğinin tam olarak sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Xoşnaw; düşen İHA parçaları ve patlamalar nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldiğini doğrulamıştı.

Bu güvenlik gelişmeleri; Kürdistan Bölgesi'nin ve özellikle Erbil kentinin, yasa dışı silahlı gruplar tarafından bir süredir düzenlenen çeşitli hava saldırılarının hedefi olduğu bir döneme denk geliyor. Ancak bir gecede bu kadar çok sayıda İHA'nın imha edilmesi, bölgedeki hava savunma kapasitesinin ne kadar güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.