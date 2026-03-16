Financial Times: ABD petrol şirketleri, İran ile savaştan büyük kar elde ediyor

İngiltere merkezli haber sitesi Financial Times, İran-ABD-İsrail savaşı ve bunun enerji piyasaları üzerindeki etkisi nedeniyle ABD petrol şirketlerinin yıllık kazancının 63.3 milyar dolar olabileceğini bildirdi.

Financial Times'ın haberine göre Orta Doğu'daki çatışma ortamında dünyada enerji taşıyıcılarının fiyatlarının artması sonucunda ABD en büyük kar elde edenlerden biri olabilir.

Eğer cari yılda petrolün ortalama fiyatı varil başına 100 dolar seviyesinde kalırsa, bu ABD petrol üreticilerine büyük gelir getirebilir.

Rystad Energy araştırma şirketine dayandırılan habere göre ABD petrol şirketlerinin yıllık kazancı 63,4 milyar dolara ulaşabilir. Yatırım bankası Jefferies, yalnızca mart ayında ABD petrol şirketlerinin ek olarak beş milyar dolar gelir elde edebileceğini tahmin etti.

Gazetenin bilgisine göre şubat sonunda ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı operasyonlardan sonra dünya piyasasında petrol fiyatları yüzde 47 artmıştır. ABD'nin West Texas Intermediate referans markalı petrolü 13 Mart'ta varil başına 98,71 dolar seviyesinde işlem görmüştür.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.