Neçirvan Barzani ve BAE Devlet Başkanı bölgedeki durumu görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, tüm alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 30 Nisan 2026 Perşembe günü, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Abu Dabi'ye ziyaret gerçekleştiren Neçirvan Barzani’yi karşıladığı bildirildi.

Görüşmede, BAE'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi ve her iki tarafın çıkarına ve kalkınmasına hizmet edecek şekilde tüm alanlarda iş birliği ufuklarının güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Her iki taraf, bölgedeki son gelişmeler ile bu durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki tehlikeli sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu bağlamda, huzurun korunması ve risklerin uzaklaştırılması için birlikte çalışmanın, koordinasyonun ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı."

Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanına giren diğer bazı konular da değerlendirildi.