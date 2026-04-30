Karayılan: Çözüm süreci şu an itibarıyla dondurulmuştur

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, çözüm yasalarının beklendiği nisan ayında İmralı’da herhangi bir görüşme gerçekleşmemesini sürecin geleceği açısından "tehlike işareti" olarak nitelendirerek, "Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur." dedi.

ANF'ye konuşan Karayılan, DEM Parti İmralı Heyeti’nin yaklaşık bir aydır PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapmamasının sürecin gidişatıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu.

Hükümet yetkililerinin daha önce çözüm yasaları için nisan ayını işaret ettiğini hatırlatan Karayılan, bu kritik ayda Öcalan ile hiçbir temasın kurulmamasını normal bulmadığını belirtti.

Devletin üst kademelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda sürecin askıya alındığına dair bir kanaat oluştuğunu söyleyen Karayılan, Meclis komisyonu faaliyetlerine ve hazırlanan raporlara rağmen sürecin ilerletilmemesinin başka bir izahı olmadığını vurguladı.

İktidar çevrelerinden yükselen "Kürt hareketi adım atmıyor" eleştirilerine de yanıt veren Karayılan, örgütün üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdiğini savundu.

Karayılan, 42 yıldır sürdürülen silahlı mücadele stratejisini sona erdirme ve kendini feshetme kararının sıradan bir durum olmadığını, aksine en stratejik karar olduğunu belirterek, atılan bu büyük adımlar karşısında "adım atılmadı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Hükümet kanadından gelen "önce silah bırakma, sonra yasal düzenleme" yaklaşımını "teslimiyet dayatması" olarak nitelendiren Karayılan, bu tutumun pratik sahada bir karşılığı olmadığını söyledi.

Orta Doğu’daki mevcut kaotik duruma, İHA-SİHA hareketliliğine ve füze trafiğine dikkat çeken Karayılan, yasal bir güvence sağlanmadan mevcut güvenlik sistemlerinden ve silahlardan vazgeçmelerinin "akıl dışı" olacağını sözlerine ekledi.