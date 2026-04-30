Kritik iddia: Ahmet Türk görevine iade ediliyor

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in önümüzdeki günlerde görevlerine döneceği iddia edildi.

Türkiye'deki iktidar çevrelerine yakın gazeteci Sinan Burhan, barış süreci kapsamında atılacak önemli adımlar çerçevesinde, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in önümüzdeki mayıs ayı içerisinde görevlerine dönmelerinin öngörüldüğünü duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyesi olan Ahmet Türk, 31 Mart 2024 seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak Türk’ün "Kobani Davası" şüphelileri arasında yer aldığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılarak yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı.

Diğer yandan, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Ahmet Özer de yürütülen bir adli soruşturma kapsamında görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı.

Sinan Burhan’ın paylaştığı bu bilgiler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı siyasi değişim sinyalleri içeren açıklamalarının ardından geldi.

Devlet Bahçeli, kararlarının net olduğunu belirterek, "Öcalan dileğine kavuşana kadar, Ahmetler makamlarına, Demirtaş da evine dönecektir." şeklinde konuştu. Bahçeli ayrıca, partisinin doğru bildiği yoldan sapmayacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine "kayyum" atanması politikası, Türkiye ile Kürt taraflar arasındaki en köklü sorunlardan biri olarak biliniyor. Bu politika, özellikle 2016 yılından bu yana yoğun bir şekilde uygulanıyor.