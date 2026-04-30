Ali Zeydi, KDP’nin Parlamentoya dönmesi için Erbil'e gelecek

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi’nin, cumartesi günü Erbil’e ulaşarak Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi’nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre Ali Zeydi, yeni kabineyi kurmak üzere görevlendirilmesinin ardından Sünni ve Şii taraflarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Siyasi taraflarla yürüttüğü temasların devamı niteliğindeki bu süreçte Zeydi, Kürt liderliğiyle görüşmek üzere Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek.

Zeydi’nin Erbil ziyaretinin ana amacı, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) gelecekteki hükümete katılımını istişare etmek. Zeydi, kuracağı hükümetin tüm bileşenleri ve tarafları kapsamasını hedeflerken, KDP’nin Bağdat’a dönmesi, Parlamento ve hükümet boykotunu sonlandırması için onayını almayı amaçlıyor.

Görüşmede Ali Zeydi, hükümetin yönetim biçimine dair vizyonunu ve programını Başkan Barzani ve üst düzey yetkililere sunacak. Buna karşılık KDP’nin de bir dizi talep ve endişesini hazırladığı, Ali Zeydi ile açık bir şekilde müzakere edeceği belirtiliyor.

Ali Zeydi, Irak’taki tüm siyasi taraflarla kurduğu iyi ve dengeli ilişkilerle tanınıyor. Bu durum, üstlendiği görevi başarıyla tamamlaması için önemli bir avantaj olarak görülüyor.