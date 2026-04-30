Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile tırmanan gerilimde yeni bir hamle yaparak resmi sosyal medya hesabı "Truth Social" üzerinden Hürmüz Boğazı'nın adının "Trump Boğazı" olarak değiştirildiği bir görsel paylaştı. Bu adım, İran'a yönelik çok sert tehditlerle eş zamanlı olarak geldi.

Trump, daha önce de yapay zeka ile oluşturulmuş, elinde silah tuttuğu ve üzerinde "Artık cici çocuk olmak yok" (No more Mr. Nice Guy) yazılı bir fotoğraf paylaşmıştı.

Trump bu paylaşımına, "İran kendini toparlayamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmanın nasıl imzalanacağını bilmiyorlar. Yakında akıllansalar iyi olur!" notunu düşmüştü.

ABD Başkanı'nın bu tehditleri, geçtiğimiz hafta Amerikan müzakere heyetinin İslamabad'a yapacağı planlı ziyareti iptal etmesinin ardından geldi.

Trump, Washington'un tüm kartları elinde tuttuğunu ve eğer İran konuşmak istiyorsa bizzat kendilerine gelmesi gerektiğini vurguladı.

Tahran ise buna karşılık, ABD'nin limanlardaki ablukayı kaldırması, savaşa son vermesi ve nükleer dosya görüşmelerinin ertelenmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya hazır olduğunu önermişti. Ancak bu teklif Trump'ı tatmin etmedi ve önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'ın karşı bir teklif sunması bekleniyor.

Bu siyasi ve askeri tıkanıklık, enerji piyasalarında çalkantıya ve petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Batı Teksas petrolü (WTI) %2,82 artışla 107,87 dolara, Brent petrol ise %3 artışla 114,62 dolara yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC'ten ayrıldığını duyurmasıyla durum daha da karmaşık bir hal alırken, bu gelişme küresel petrol arzı üzerinde büyük bir risk oluşturdu.