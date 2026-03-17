WFP: İran savaşı devam ederse milyonlarca kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), İran'daki savaşın haziran ayına kadar devam etmesi durumunda milyonlarca kişinin "şiddetli" açlıkla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

WFP Direktör Yardımcısı Carl Skau, bugün (17 Mart 2026 Salı) yaptığı açıklamada, dünya genelinde şiddetli açlıkla mücadele eden halihazırda 319 milyon insan bulunduğunu belirtti.

Gıda, petrol ve nakliye maliyetlerindeki artıştan dolayı 45 milyon kişinin daha "şiddetli" açlığa sürüklenebileceğini belirtti.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.