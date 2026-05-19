Ketaib Hizbullah, ABD’de yakalanan kişinin üyesi olduğunu reddetti

Irak'taki Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) silahlı grubu, Washington'ın örgütün üst düzey bir lideri olarak tanımlamasına rağmen, ABD'de terör suçlamasıyla tutuklanan kişinin kendi üyeleri olduğunu resmi bir dille reddetti.

Ketaib Hizbullah’ın güvenlik sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Muhammed Bakır Sadi isimli kaçırılan şahsın, Ketaib Hizbullah grubuyla hiçbir bağı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Assaf, söz konusu kişiyi "direnişin dostlarından ve destekçilerinden biri" olarak nitelendirerek, "Ülkesine başı dik bir şekilde dönecektir." dedi.

Ketaib Hizbullah'ın bu açıklaması, ABD makamlarının cuma günü Muhammed Bakır Sadi’ye yönelik suçlamaların detaylarını paylaşmasının ardından geldi.

Manhattan Mahkemesi belgelerine göre Sadi, Avrupa'da 18, Kanada'da ise 2 saldırının planlanması ve koordine edilmesi, Londra'da iki Yahudiye yönelik bıçaklı saldırı düzenlenmesi, farklı ülkelerdeki sinagoglara yönelik çok sayıda kundaklama eylemi ve ABD içerisindeki hedeflere saldırı planlamakla suçlanıyor.

Sadi, aralarında Ketaib Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na maddi destek sağlamak için komplo kurmanın da bulunduğu altı farklı suçlamayla karşı karşıya.

Üst düzey Iraklı bir güvenlik kaynağı ise AFP’ye yaptığı açıklamada, Sadi'nin ABD'ye teslim edilmeden önce Türkiye'de yakalandığını belirtti.

ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan Ketaib Hizbullah, "Irak'taki İslami Direniş" oluşumunun ana gövdesini oluşturuyor. Grup, Orta Doğu'daki savaş sürecinde ABD çıkarlarına yönelik yüzlerce saldırının sorumluluğunu üstlenmiş, ancak geçtiğimiz nisan ayında ateşkes ilan edilmesinin ardından saldırılarını durdurmuştu.

Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanlığı, Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmed el-Hamidevi'nin yerini ihbar edecek kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

ABD makamları, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, İran yanlısı Irak Ketaib Hizbullah grubunun bir liderini, ABD, Kanada ve Avrupa'da aralarında Yahudi merkezlerine yönelik terör eylemlerinin de bulunduğu saldırılar planladığı gerekçesiyle tutukladıklarını açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ise yaptığı açıklamada, Irak Ketaib Hizbullah yetkilisi olarak tanımlanan Muhammed Bakır Sadi Davud Sadi'nin "küresel ölçekteki kitlesel terör eylemlerinden sorumlu, üst düzey bir hedef" olduğunu belirtmişti.