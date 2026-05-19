Ayşegül Doğan: Önümüzdeki günlerde İmralı'ya yeni bir görüşme bekliyoruz

"Geçiş hukuku için yasal çerçeve şart"

5 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kürt meselesinin çözümünde taktiksel değil, stratejik yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtirken, İmralı’daki tecrit iddialarına ve bilgi kirliliğine karşı doğrudan iletişim çağrısı yaparak, barışın toplumsallaşması adına farklı siyasi partilerin yer alacağı Meclis merkezli bir mekanizmanın derhal devreye girmesi gerektiğini savundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de barış ve demokratikleşme yönündeki toplumsal talebin çok güçlü olduğunu belirten Ayşegül Doğan, süreçteki en büyük engelin yöntem konusundaki güven eksikliği olduğunu vurguladı.

Kamuoyu araştırmalarının da bu durumu desteklediğini ifade eden Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar büyük acılar yaşadı ve bunların tekrar etmesini istemiyor. Ancak süreçte bir durağanlık var. Sürecin daha hızlı ilerlemesi için belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin bugün 'yeni bir hamle' olarak ifade ettiği yaklaşıma tam da bu durağanlığı ivmelendirmek için ihtiyaç var. Biz de birinci aşamanın tamamlandığını ve yeni bir hamleye ihtiyaç duyulduğunu uzun süredir dile getiriyoruz."

"Geçiş Hukuku İçin Yasal Çerçeve Şart"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreç yönetimine dair bir model önerisinde bulunduğunu hatırlatan Doğan, bu tür önerilerin tartışılmasının sürece katkı sağlayacağını, ancak konunun sadece "koordinatörlük" tartışmasına sıkıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Sürecin hukuki güvenceye kavuşması gerektiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Geçiş hukuku için yasal bir çerçeveye ihtiyaç olduğu daha en başından komisyon raporlarında da tespit edilmişti. Silahlı mücadeleden stratejik olarak vazgeçtiğini söyleyen bir örgüt gerçekliğinden bahsediyoruz. Bu örgüt, lideri Öcalan’ın çağrısıyla fesih kararı aldı, silahlarını imha etti ve geri dönme talebini iletti. Şimdi bu geçişin hangi takvimle, nasıl ve hangi hukukla sağlanacağının belirlenmesi gerekiyor."

Meclis Aktif İnisiyatif Almalı

Sürecin bu aşamasında, farklı siyasi partilerden oluşan bir mekanizmanın devreye girmesi gerektiğini savunan DEM Parti Sözcüsü, Türkiye kamuoyunun Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) aktif bir şekilde sahada görmek istediğini söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, barışın ve demokratik çözümün toplumsallaşabilmesi için en meşru zeminin Meclis olduğunu ifade etti.

"İmralı'nın Yollarını Açın, Spekülasyonlar Son Bulsun"

Abdullah Öcalan’ın rolü ve statüsüne dair yürütülen tartışmaların kişisel bir imtiyaz meselesi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Doğan, İmralı’daki tecrit iddialarına ve basında çıkan spekülatif haberlere de şu şekilde değindi:

"Açın İmralı Ada Hapishanesinin yollarını. Öcalan’a doğrudan gazeteciler soru sorsun, gitmek isteyenler gitsin. Böylece spekülatif iddiaların önüne geçilmiş olur. Bunun tek yolu, etkin iletişim kurabileceği koşulların oluşturulmasıdır. Kendisi basına, topluma ve kendi hareketine doğrudan seslenebilmeli, görüşlerini aktarabilmelidir. Bu, sürecin doğal bir gereğidir."

"Günü Kurtaran Taktiklerle Değil, Stratejik Yaklaşılmalı"

MHP lideri Bahçeli’nin "Barış iki taraflıdır, devletin atması gereken adımların ikmal edilmesiyle süreç tamamlanabilir." yönündeki tespitine dikkat çeken Doğan, Kürt meselesinin çözümünün günü kurtaran taktiksel hamlelerle değil, stratejik bir ciddiyetle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

"Yakın Zamanda Görüşme Bekliyoruz"

Son olarak, DEM Parti İmralı Heyetinin, avukatların ve ailenin uzun süredir İmralı ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini hatırlatan Ayşegül Doğan, "Bu olağan akış bozulduğunda süreçte sorun olduğu algısı oluşuyor. Bu ritmin bir temposu olmalı. Önümüzdeki günlerde İmralı Heyetinin adada yeni bir görüşme yapmasını bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.