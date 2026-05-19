Mersin’de dehşet saçan saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

Mersin’in Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde eski eşini, husumetli olduğu restoran sahibini ve kaçış güzergahındaki masum sivilleri hedef alan M.Ö. isimli şahıs, adeta katliam yaptı. Pompalı tüfekle düzenlenen zincirleme saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Mersin'i sarsan dehşet zinciri, Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi’nde başladı. Zanlı M.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eski eşi A.Ö.'yü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli, daha sonra Tarsus ilçesine doğru hareket etti.

Restorana Rastgele Ateş Açtı: 2 Ölü

Tarsus ilçesinde, aralarında husumet bulunan S.P.’ye ait restorana giden M.Ö., mekanın girişinde pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı. Silah sesleri üzerine restoranda ve çevrede büyük panik yaşanırken, saçmaların isabet ettiği restoran sahibi S.P. (30) ile 18 yaşındaki çalışanı A.E.C. ağır yaralandı. Saldırgan, bazı müşterilerin de yaralanmasına yol açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaçış Güzergahında Önüne Gelene Ateş Açtı

Gözü dönen saldırgan, otomobiliyle kaçışı esnasında farklı mahallelerde de terör estirmeye devam etti. Seyir halindeyken sokaktan geçen A.K.’yı (50) ve bölgede hayvan otlatan 16 yaşındaki çoban Y.U.’yu hedef alan Metin Ö., ardından bir TIR şoförü olan G.S.’yi (50) de silahla vurdu. Şüphelinin, aracının içinden pompalı tüfekle bir markete ateş açtığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yol boyunca çevresindekilere ateş açarak ilerleyen M.Ö., bir süre sonra izini kaybettirdi.

Ölü Sayısı Hastanede 6’ya Yükseldi

İhbar üzerine olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde eski eş A.Ö., restoran sahibi S.P. ve tır şoförü G.S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırılarda yaralanan A.E.C., A.K., Y.O. Oktay, M.H.T. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ancak tedavi altına alınan yaralılardan A.E.C., A.K. ve Y.O., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece zanlının gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda toplam can kaybı 6’ya yükselirken, yaralanan 8 kişinin tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Valilikten Açıklama: Zanlının Psikiyatrik Tanıları Var

Katliamın ardından Mersin Valiliği yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar dilenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir. Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir."

Polis Helikopteriyle Havadan Takip

Güvenlik güçleri, eşkali ve aracı belirlenen M.Ö.’nün yakalanması için ilçeyi abluka altına aldı. Şüphelinin kaçabileceği tüm güzergahlar kapatılırken, arama çalışmalarına havadan da bir polis helikopteriyle destek sağlandığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma titizlikle yürütülüyor.