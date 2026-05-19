Putin Çin’de: İki günlük kritik ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ambargolarına karşı en büyük kozu olan Çin’e kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün başlayan ve iki gün sürecek resmi temaslar kapsamında Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile hassas dosyaları ve ikili ilişkilerin geleceğini masaya yatıracak.

Putin'e, bakanlar, üst düzey ekonomi yetkilileri ve Rusya'nın dev enerji şirketlerinin başkanlarından oluşan üst düzey bir Rus heyeti eşlik ediyor. Analistler bu durumu, özellikle Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin ağır yaptırımları altında olduğu bir dönemde, Moskova'ın Pekin ile ilişkilere verdiği özel önemin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre iki liderin yarın (20 Mayıs Çarşamba) resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerin ana gündem maddesini, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesinin yanı sıra, başta Ukrayna savaşı ve İran ile ilgili gelişmeler olmak üzere uluslararası dosyaların değerlendirilmesi oluşturacak.

Ayrıca ziyaret marjında, ortak bir bildiri ile enerji, ticaret, ulaşım ve altyapı alanlarında onlarca anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Enerji dosyası, özellikle Rusya'nın Çin pazarına gaz ihracatını genişletmeyi hedeflediği "Sibirya'nın Gücü 2" gaz boru hattı projesi başta olmak üzere, en önemli konuların başında geliyor.

Rusya Devlet Başkanı'nın bu ziyareti, Moskova ile Pekin arasında mevcut ilişkilerin temel taşı olarak kabul edilen "İyi Komşuluk, Dostluk ve İş birliği Antlaşması"nın imzalanmasının 25. yıl dönümüne denk geliyor.