Beşiktaş Belediyesine operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüphelinin rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

"Rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametgahlarında ve belediyedeki makam odalarında eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, şüphelilerin kullanımında olan çok sayıda dijital materyalin yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euro nakit paraya el konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelilerin kimlikleri şu şekilde açıklandı:

Cevdet Çalı: Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı

Bülent Karakaş: Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi

Özlem Demir Karakaş: Sarbel Organizasyon Büro İşçisi

Oylum Işık: Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi

İlker Uluer: Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.