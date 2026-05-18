Kerküklü çiftçilerden buğday protestosu

Kerkük ve çevresindeki çiftçiler, Irak Hükümetinin buğday alım fiyatlarını düşürme kararına karşı bir kez daha protesto gösterisi düzenledi. Çiftçiler aynı zamanda hükümetten, isimlerinin tarım planına dahil edilmesini ve ürünlerinin belirlenen resmi fiyattan satın alınmasını talep etti.

Bugün, (18 Mayıs) Kerkük il sınırları ile Sergeran, Pelkane, Dakuk, Leylan ve Şwan gibi çevre bölgelerden gelen çiftçiler, Topzawa bölgesinde bir protesto gösterisi gerçekleştirdi. Bu eylem, Irak Hükümetinin tarım planı dışında kalan çiftçilerin buğday alım fiyatını ton başına 500 bin dinara düşürme kararına karşı yapıldı.

Kurdistan24’e konuşan çiftçiler, bu fiyatın çok düşük olduğunu ve bir dönüm arazinin maliyetinin yaklaşık 400 ila 500 bin dinar arasında değişmesi nedeniyle ekim ve üretim masraflarını bile karşılamadığını belirttiler.

Çiftçiler, siyasi sorunlar, 140. maddenin uygulanmaması ve arazi mülkiyeti anlaşmazlıkları nedeniyle buğdaylarının hükümetin resmi tarım planına dahil edilmediğini ifade ettiler.

Resmi plandaki diğer çiftçilerin buğdayı ise ton başına yaklaşık 800 bin dinardan satın alınıyor.

Öte yandan bölge çiftçileri, geçmiş yıllara ait hak ettikleri ödemeleri henüz alamadıklarını dile getirerek, yeni Irak Hükümetine bu kararı gözden geçirme, bir yıllık emeklerinin heba olmasını engelleme ve bölgedeki Kürt çiftçilerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçme çağrısında bulundu.