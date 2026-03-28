İran Sağlık Bakanlığı: Saldırıları nedeniyle 230'dan fazla çocuk öldü

İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında şu ana kadar 230’dan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, 28 Mart 2026 Cumartesi günü yayımladığı raporla, savaşın 29. gününe kadar yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve sağlık altyapısına verilen zararın detaylarını duyurdu.

En fazla can kaybının Tahran ve Hürmüzgan eyaletlerinde kaydedildiği bildirilen raporda, yaralılara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

- Yaralıların 4 bin 163'ü kadınlardan oluşuyor.

- 8 yaş altı 1731 çocuk ve 2 yaş altı 61 bebek yaralandı.

Hayatını kaybedenlere dair veriler ise şöyle açıklandı:

- 244 kadın, 214 (18 yaş altı) çocuk ve 17 (5 yaş altı) çocuk yaşamını yitirdi.

Sağlık hizmeti sunan merkezlere yönelik sistematik tahribata dikkat çekilen raporda şu acı bilanço yer aldı:

- 50 acil yardım istasyonu, 41 tıp merkezi ve 199 sağlık ocağı hasar gördü.

- 6 hastane saldırılar nedeniyle tahliye edildi.

- 38 ambulans kullanılamaz hale geldi veya ağır hasar aldı.

Raporun sonunda, en ön safta hizmet veren 24 sağlık çalışanının görevleri başında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.