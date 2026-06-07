Reuters: ABD, İran'ın bloke edilen paralarını Körfez ülkeleri için kullanmayı değerlendiriyor

3 saat önce

Reuters'ın haberine göre Washington yönetimi, İran'ın bloke edilen paralarını çatışmalardan etkilenen Körfez ülkeleri için kullanmayı değerlendiriyor.

Reuters haber ajansının bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Washington, bloke ettiği İran'ın paralarını Körfez müttefiklerinin yararına kullanmayı değerlendiriyor; bu, gelecekte yol açabileceği olası hasarların onarımı ve yeniden yapılanmasını desteklemeyi amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

Kaynak ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Kenneth Homer Bessent'ın, Körfez'deki müttefiklerinin durumunu değerlendirmek ve İran'ın neden olduğu hasarın maliyetini tahmin etmek üzere bir ekip atadığı bildirildi.

Bakan Bessent'ın, Washington'un, 60 günlük savaşın neden olduğu hasarların onarımını desteklemek için bloke edilmiş İran'ın paralarını kullanma olasılığını değerlendirdiğini belirtildi.

İran'ın bloke edilmiş paralarının 100 milyar ila 123 milyar dolar arasında olduğu düşünülmektedir; bu da İran'ın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık üçte birine denk gelmektedir.