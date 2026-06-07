Başbakan Barzani ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ikili ilişkileri görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Harry Theoharis, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Barzani, bugün (7 Haziran 2026 Pazar), Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Harry Theoharis'i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede her iki taraf da Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda, özellikle ticaret, turizm, kültür, arkeoloji ve sağlık alanlarında güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca, Irak ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasının önemi vurgulandı.