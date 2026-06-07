CENTCOM: İran’a ait 2 İHA’yı düşürdük

1 saat önce

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran’a ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu’da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 İHA’yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD, 13 Nisan’dan bu yana İran’a yönelik deniz ablukası uyguluyor.