Ahmed Hatemi: Doktorlar Mücteba Hamaney'in bacağını amelyatla kurtardı

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İran Liderlik Uzmanları Konseyi üyesi Ahmed Hatemi, Mücteba Hamaney’in İran-ABD saldırısında bacağından yaralandığını doğruladı.

Şu ana kadar henüz görüntü vermeyen Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Ahmed Hatemi, Mücteba Hamaney’in İran-ABD saldırısında bacağından yaralandığını ve organ kaybı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, ancak doktorların Hamaney'in bacağını amelyatla kurtardığını açıkladı

Bu açıklamalar, İran Hükümetinin Hamaney'in durumunun ciddiyetini ilk kez resmen kabul etmesi anlamına geliyor.

Mücteba Hamaney, mart ayında babasının yerine seçilmesinden bu yana medyadan ve kamuoyundan uzak kalmıştı. Eski İran Dini Lideri Ali Hamaney, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ilk günü olan 28 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.