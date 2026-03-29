Beş ülkeden Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırıya kınama

Türkiye, Suriye, İran, Fransa ve ABD, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin evine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısına tepki gösterdi.

Dün (28 Mart 2026 Cumartesi) Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine düzenlenen İHA saldırısının ardından, komşu ülkeler ve uluslararası toplum saldırıyı kınadı.

Türkiye

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Duhok'taki evine düzenlenen İHA saldırısını şiddetle kınadı.

Hakan Fidan, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta güvenlik ve istikrarın korunmasına verdiği desteği yinelerken, Neçirvan Barzani ise Hakan Fidan'a telefon ve Türkiye'nin saldırıyı kınama tutumu için teşekkür etti.

Görüşmede her iki taraf da son gelişmeleri ele alırken, barışın korunması için iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Neçirvan Barzani'nin evine yasa dışı gruplar tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tür yasa dışı düşmanca eylemlerin yalnızca Irak'ın güvenliğini değil, tüm bölgenin istikrarını da tehlikeye attığı ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali olarak kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Suriye, Irak'ın istikrarını ve toprak bütünlüğünü desteklemeye kararlıdır. Irak'ın iç işlerine her türlü silahlı müdahaleyi reddediyoruz ve Irak halkının birliğini ve güvenliğini zedeleyecek adımların önlenmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

İran

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Neçirvan Barzani'nin evine düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Abbas Arakçi mesajında, saldırıyı şiddetle kınayarak, "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

İranlı yetkili, "Bu saldırılar, ülkeler arasındaki ilişkileri zedelemeyi ve gerilim yaratmayı amaçlayan ABD-İsrail operasyonlarının bir parçası olabilir." dedi.

Arakçi, Tahran'ın Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın istikrarına ve ulusal şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıyı reddettiğini belirterek, bunu tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirdi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Neçirvan Barzani'nin evine düzenlenen İHA saldırısını şiddetle kınadı ve ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak'a verdiği desteğinin süreceğini yineledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Macron, Neçirvan Barzani'ye ve 24 Mart 2026 tarihinde Soran'da bir füze saldırısında şehit olan Peşmerge ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Neçirvan Barzani ise Macron'a telefon ve Fransa'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik devam eden desteği ve tutumu için teşekkür etti.

savaşta yaşanan son gelişmeler ve sonuçlarının da ele alındığı görüşmede, ​​savaşı sona erdirmek için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı.

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı da Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "terör eylem" olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin milis gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.Açıklamada, "Bu saldırılar sadece bölge başkanını hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin egemenliğine doğrudan bir saldırı niteliği taşıyor ve ülkenin ihtiyaç duyduğu istikrar ve birliği yok ediyor." denildi.