İsrail'in Irak'ta "ikinci gizli üs kurduğu" iddiası

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ın çöl bölgesinde ikinci bir gizli üs kurduğunu iddia etti.

NYT'nin haberinde, İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarında kullanmak üzere Irak'ın batı çölünde iki gizli askeri üs kurduğu ve bu üslerin Haziran 2025'teki 12 gün savaşında da kullanıldığı öne sürüldü.

Haberde, görgü tanıklarına dayandırılarak, Irak'ın batısındaki çöllük Nuhayib bölgesi yakınlarında, Awad al-Shammari adlı çobanın 3 Mart günü aracıyla hareket halindeyken helikopter tarafından saldırıya uğradığı iddiasına yer verildi.

Bölgesel güvenlik yetkililerine göre söz konusu üssün, İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki 12 gün süren savaşta kullanıldığı iddia edildi.

İsrail güçlerinin üssü inşa etmeye 2024'ün sonlarından itibaren hazırlanmaya başladığı öne sürülen haberde, Iraklı yetkililere dayandırılarak, ülkenin batı çölünde ikinci bir gizli üs daha bulunduğu savunuldu.