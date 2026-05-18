İran, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için yeni mekanizmalar arayışında

"İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını tanımak için herhangi bir tarafa ihtiyacımız yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni mekanizmalar üzerinde çalıştığını duyurdu.

Sözcü Bekayi, bugün (18 Mayıs 2026 Pazartesi), İran'ın başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Pakistan arabuluculuğunda ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirten İsmail Bekayi, "Bölgedeki hiçbir ülke ile düşmanlığımız bulunmuyor ancak başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor." dedi.

Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasıyla ilgili, "Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman ile iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetler de görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için çok çaba gösterdik. Boğazdan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır." açıklamasında bulundu.

Ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile tanındığını belirten Bekayi, bu hakkın hâlâ mevcut olduğunu kaydetti.

"ABD korsan gibi davranıyor ve biz de hesap verebilirlik için saldırgan devletlerin işlediği suçları belgeliyoruz." diyen Bekayi sözlerini şöyle bitirdi:

"İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını tanımak için herhangi bir tarafa ihtiyacımız yok."