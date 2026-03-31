İtalyan-Amerikan gazeteci Bağdat’ta kaçırıldı

İtalyan-Amerikan gazeteci Shelly Kittleson, Irak’ın başkenti Bağdat’ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından insanların gözü önünde kaçırıldı.

Kittleson, Bağdat’ın merkezindeki Saadun Caddesi’nde bulunan Filistin Oteli yakınlarında zorla araca bindirildi. Kittleson’ın kaçırılma anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaçırma olayına karıştığı düşünülen şüphelilerden birinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam yabancı bir gazeteci kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştır. Olayın hemen ardından ilgili güvenlik güçleri, elde edilen istihbarat bilgileri ve yoğun saha çalışması doğrultusunda failleri takip etmek üzere operasyon başlatmıştır. Takip ve kovalamaca sonucunda kaçıranlara ait bir araç kuşatıldı. Şüpheliler kaçmaya çalışırken kullandıkları araç devrilince güvenlik güçleri bir şüpheliyi yakalayarak olayda kullanılan araçlardan birine el koydu."

Kaçırılan ABD’li gazetecinin kurtarılması ve olayla bağlantılı diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, suça karışan herkes hakkında yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.