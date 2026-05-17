Sancar: Barış kendiliğinden değil, mücadeleyle inşa edilir

İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar, barış inşasının zor bir süreç olduğunu belirterek, barışın kendiliğinden oluşan ya da tepeden verilen bir olgu olmadığın söyledi.

Londra’da düzenlenen “Alevilik ve Gelecek” adlı sempozyuma katılan Mithat Sancar, ANF'e verdiği röportajda, barış süreci, demokratik toplum inşası ve küresel barış hareketiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Türkiye’de yürütülen barış süreci tartışmaları ve demokratik çözüm arayışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mithat Sancar, barışın kendiliğinden değil mücadeleyle inşa edileceğini ve sürecin “demokratik toplum” ile birlikte ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Demokrasi, özgürlük, eşitlik temelinde bir toplumsal mücadeleyi örmek için çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Sancar, “Buna çeşitli adlar verilebilir, demokratik enternasyonal denebilir, başka şeyler de söylenebilir. Ama çoğulcu, farklı alanlarda mücadele yürüten toplumsal hareketlerin küresel düzeyde de birbirleriyle ilişkilenmesi ve ortak bir mücadele formu yaratması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Barışın kalıcı hale gelmesinin ancak demokratik birliktelik, eşitlik ve özgürlük temelinde mümkün olabileceğini belirten Sancar, bu nedenle barış ve demokratik toplum sürecinin birlikte ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Barışı demokratik toplumun inşasıyla birlikte ele aldıklarını söyleyen Sancar, “Farklı eğilimlerde olabiliriz, farklı düşüncelerde olabiliriz. Ama demokrasi, özgür ve eşit birlikte yaşam hedefinde buluşmamız zor değil. Bu farklılıkların, bu çoğulculuğun zaten böyle bir güçlü mücadele için en önemli kaynak olduğunu da hep aklımızda tutmalıyız. Çoğulcu bir demokratik birliktelik. Hedef bu olmalıdır, Türkiye’de de böyle olmalıdır. O zaman barışla birlikte demokratik toplumun inşası konusunda ciddi yol alırız. Orta Doğu’da bu açıdan dünyada örnek olacak bir model haline getirebiliriz.” dedi.

Müzakere ve görüşme sürecinin devam ettiğini vurgulayan Sancar, “Elbette bu tür süreçlerin zorluklarını uzun uzun anlatmama gerek yok vardır bu zorluklar. Bazen sıkışmalar, duraklamalar, duraksamalar da olur ama sürecin yürümekte olduğunu da söyleyebilirim. Temaslar devam ediyor, görüşmeler devam ediyor ve yol açmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz bu yolu açmak ve bu yolda barış için, demokrasi için en geniş birlikteliklerde yürümektir.” değerlendirmesinde bulundu.