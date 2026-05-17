Arakçi: ABD diyaloğun sürdürülmesini talep ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin ABD'den bölgede kapsamlı bir barış anlaşmasına varmak üzere diyaloğu sürdürme isteğini ifade eden mesajlar aldığını söyledi.

Abbas Arakçi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a diyaloğu sürdürme arzusunu ifade eden bir mesaj gönderdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, "Washington'ın mesajları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirmesinin ardından geldi." dedi.

Donald Trump, kendisine ait Truth Social hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, “İran'ın yanıtını okudum. Beğenmedim, tamamen kabul edilemez.” değerlendirmesini yapmıştı.