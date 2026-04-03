İsrail'in Lübnan saldırılarında güncel bilanço: 1345 Ölü
Lübnan’da saldırılar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1345 kişiye ulaştığı bildirilirken, yaralı sayısının 4 bini geçtiği belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığının 3 Nisan 2026 tarihli son verilerine göre İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında can kaybı artıyor.
Bugün itibarıyla 1345 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, 1 milyon 100 binden fazla kişinin yaşadıkları bölgelerden göç etmek zorunda kaldığı, bunlardan yaklaşık 136 bininin sığınma merkezlerine yerleştirildiği aktarıldı.