Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndan koordinasyonsuz geçişlere izin verilmeyecek

2 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, kendi koordinasyonları ve onayları olmaksızın hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyeceğini yinelerken, belirlenen rotalarda geçiş izni verilen çok sayıda ticari geminin bulunduğu ancak bu geçişlerin uygun zaman dilimlerine göre planlandığını belirtti.

İran devlet televizyonu Haber Kanalı’nın (IRINN) aktardığına göre son 24 saat içinde 24 ticari geminin boğazdan geçişine izin verildi. Bu gemilerin bir kısmının Hürmüz Boğazı rotasını kullanarak Umman Denizi, Arap Denizi ve okyanuslara doğru açıldığı, bir kısmının ise Basra Körfezi'ne geri dönmek üzere boğazı geçtiği kaydedildi.

İran medyasında yer alan bilgilere göre söz konusu 24 geminin geçişi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile İran Dışişleri Bakanlığı arasında sağlanan koordinasyon neticesinde gerçekleşti.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni olan ticari gemi sayısının son 24 saatte geçiş yapanlardan çok daha fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, boğazda bir yığılma yaşanmaması ve gemilerin güvenliğinin korunması amacıyla, günlük geçişlerin koordineli bir şekilde ve belirli sayılarla sınırlandırılarak yapıldığı ifade edildi.

İran medyası, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi hareketliliğinin geçtiğimiz ay ve haftalara kıyasla artış gösterdiğini, ancak bu hareketliliğin henüz İran’a karşı başlatılan savaş öncesindeki seviyeye ulaşmadığını aktardı.

Devrim Muhafızları, İran’a "düşman" olan ülkelere ait savaş ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik yasağın kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Diğer ülkelere ait ticari gemilerin ise ancak İran’ın belirlediği şartlar, koordinasyon ve uygun zaman planlaması dahilinde tahsis edilen rotaları kullanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, önceden koordinasyon kurmadan ve izin almadan Hürmüz’deki yasaklı bölgeye giren her geminin, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından açık hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

Gemilerin bu kontrollü geçişleri sürerken, Londra Borsası Grubu (LSEG) ve gemi takip şirketi "Kpler" tarafından dün yayınlanan veriler de dikkat çekti.

Verilere göre bu haftanın başında iki dev ham petrol tankeri ile bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti. Bu tankerlerin, küresel petrol ve gaz sevkiyatı genel olarak hala sınırlı olsa da bu ay içinde Körfez bölgesinden ayrılmayı başaran diğer gemi konvoylarına katıldığı bildirildi.