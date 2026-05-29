Belçikalı şirketlere Kürdistan Bölgesi'nde farklı sektörlere yatırım yapma fırsatı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Dr. Dilawer Ajgeyi başkanlığındaki bir heyet, Belçika Parlamentosuna resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Parlamentonun Dış İlişkiler Komisyonu tarafından kabul edildi.

Komisyon başkanı ve üyeleriyle gerçekleştirilen geniş kapsamlı toplantıda Dr. Dilawer Ajgeyi, Orta Doğu’daki son siyasi, ekonomik ve güvenlik gelişmelerine dikkat çekti. Kürdistan Bölgesi’nin bölgede istikrarın sağlanmasında temel bir faktör olduğunu vurgulayan Ajgeyi, bölgenin anayasal statüsünün karşı karşıya kaldığı zorlukları aktardı.

Görüşmenin Ana Gündemi: Güvenlik Tehditleri ve Anayasal Haklar

Toplantıda ele alınan temel başlıklar şunlar oldu:

Güvenlik Durumu ve Saldırılar: İlan edilen ateşkese rağmen Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik devam eden füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile bu saldırıların sivil halkın yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri masaya yatırıldı.

Siyasi ve Anayasal Destek Talebi: Irak anayasası çerçevesinde Kürdistan halkının yasal ve anayasal haklarının korunması amacıyla Belçika Parlamentosundan siyasi destek talep edildi.

Ekonomik İlişkiler ve Yatırım: İki taraf arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi ele alınırken, Belçikalı şirketlerin Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı sektörlerde yatırım yapmaları teşvik edildi.

Belçika Parlamentosundan Erbil'e Destek Sözü

Kürdistan Bölgesi AB Temsilcisi Dr. Ajgeyi, Kürdistan'ın her zaman güvenli bir liman ve barış içinde bir arada yaşamanın merkezi olarak kalacağını belirterek, uluslararası toplumun, özellikle de AB ve Belçika’nın mevcut zorluklarla mücadelede Erbil’e daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Belçika Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve üyeleri ise Kürdistan Bölgesi’nin bölgede üstlendiği etkin ve yapıcı rolü takdirle karşıladıklarını belirterek Kürdistan halkayla olan dayanışmalarını dile getirdiler.

Belçikalı parlamenterler, heyetin sunduğu talep ve görüşlerin Parlamentonun gelecek çalışma gündeminde yer alacağının sözünü vererek Erbil ile Brüksel arasındaki ilişkilerin kesintisiz sürdürülmesinin önemini vurguladılar.