Yaşlanmanın gizli kodu çözüldü: 44 ve 60 yaşlarındaki "biyolojik sıçrama"

Çoğu zaman yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olduğunu düşünürüz; ancak Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunun iki farklı yaş döneminde "biyolojik sıçrama" yaşadığını ve dramatik bir hızla moleküler değişimlerden geçtiğini ortaya koydu.

2024 yılında yayımlanan araştırmaya göre insanlar hayatları boyunca doğrusal ve eşit bir şekilde yaşlanmıyor; aksine vücut, 44 ve ardından 60 yaşlarında ani ve büyük değişimlerle karşı karşıya kalıyor.

Büyük Değişimler

Stanford Üniversitesinden genetik uzmanı ve araştırmanın liderlerinden biri olan Michael Snyder, "Bizler sadece zamanın geçmesiyle ve yavaş yavaş değişmiyoruz, belirli yaşlarda meydana gelen çok büyük bazı değişimler var." diyor.

Snyder ayrıca, hangi molekül türüne bakılırsa bakılsın, 40'lı yaşların ortası ile 60'lı yaşların başının vücutta büyük dönüm noktaları olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma ekibi, birkaç yıl boyunca 108 yetişkini takip etti. Bu süre zarfında katılımcılardan biyolojik örnekler alınarak RNA, protein, yağ (lipit) ve mikrobiyomlarındaki değişimler incelendi.

Sonuç olarak 246 milyardan fazla ayrıntılı veri toplandı. Araştırmacılar, Alzheimer ve kalp hastalıkları gibi bazı hastalıkların riskinin yaşlandıkça yavaş yavaş artmadığını, aksine belirli bir yaştan sonra çok hızlı bir şekilde yükseldiğini fark etti.

44 ve 60 Yaşlarında Ne Oluyor?

Sonuçlara göre incelenen tüm moleküllerin yaklaşık %81'i bu iki aşamada değişime uğradı.

40'lı yaşların ortalarında: Değişimler daha çok yağ, kafein ve alkol metabolizması ile ilgili moleküllerde görüldü. Bununla birlikte kalp hastalıkları riski ile kas ve cilt sorunlarında artış tespit edildi.

60'lı yaşların başlarında: Değişimler karbonhidrat metabolizması, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve böbrek fonksiyonları ile ilgiliydi.

Sadece Kadınlar İçin Geçerli Değil

Daha önce, 40'lı yaşların ortalarındaki değişimlerin sadece kadınlardaki menopoz dönemiyle ilişkili olduğu düşünülüyordu. Ancak araştırma, erkeklerin de aynı yaşta aynı biyolojik değişimlerle karşı karşıya kaldığını gösterdi.

Bu keşif, bazı hastalıkların neden belirli yaşlarda ortaya çıktığını daha iyi anlamaları ve bunları nasıl önleyebilecekleri veya zamanında nasıl tedavi edebilecekleri konusunda doktorlara yeni bir kapı aralıyor.