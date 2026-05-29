Uyuşturucu krizi caniye dönüştürdü: Üç yaşındaki oğlunu parçalara ayırdı

Hatay’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen baba, bayram sabahı 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra uzuvlarını kesti.

Olay, 27 Mayıs günü Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. NTV’de yer alan bilgilere göre eşinin boşanma aşamasında olması nedeniyle evi terk etmesinin ardından 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Emin Tortuk, küçük çocuğu boğarak öldürdü ve ardından uzuvlarını kesti.

Büyükbabanın İhbarı Vahşeti Ortaya Çıkardı

Olayın ardından binadan kaçarak Kösrelik Mahallesi’ndeki babasının evine sığınan zanlının şüpheli ve agresif tavırları, kendi babasının dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen büyükbabanın Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının ikamet ettiği eve baskın düzenledi. Eve giren ekipler, 3 yaşındaki Poyraz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekipleri, fail Muhammet Emin Tortuk’u saklandığı adreste kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Küçük Poyraz Toprağa Verildi

Boşanma aşamasındaki eşinin yanından ayrılarak İstanbul’a gitmekte olan anne Cansu Tortuk, acı haberi alır almaz Hatay’a geri döndü.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük Poyraz’ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığı’nda, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Muhammet Emin Tortuk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.