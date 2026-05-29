Rêwing Hirori: Hiror'un küresel bir ödül için yarışması hepimizi gururlandırıyor

Eski milletvekili ve bölgenin önde gelen şahsiyetlerinden Rêwing Hirori, Hiror köyünün "Dünyanın En İyi Köyü" ödülüne aday gösterildiğini belirtirken, köye sağlanan altyapı hizmetleri ve internet erişimi sayesinde yeni neslin büyük bir hevesle köye geri dönmeye başladığını bildirdi.

Kurdistan24’ün Hiror köyünden gerçekleştirdiği özel yayına katılan eski milletvekili Rêwing Hirori, "Hiror’un dünyanın en güzel köyü ödülüne aday olmasından ve küresel bir ödül için yarışmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu rekabet, hepimizi bölgedeki turizme daha fazla önem verme konusunda motive etti." dedi.

Köyün yeniden imar edilmesinde sunulan hizmetlerin rolüne dikkat çeken eski milletvekili, "Kürdistan Bölgesi Hükümetine bize su, okul ve elektrik projeleri sağladığı için teşekkür ederiz. Ayrıca Korek Telekom şirketi de köyümüze iletişim kulesi kurdu. Eskiden gençler internet olmadığı için köye gelmek istemiyordu ancak şimdi internet erişimi sayesinde gençler büyük bir memnuniyetle köyü ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Gelenek ve göreneklerin korunmasına da değinen Hirori, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz köye gelmeyi, gelenek ve göreneklerimizi yerinde görmeyi çok seviyor. Örneğin Kurban Bayramı’nda bir kişi tüm köy halkı için yemek hazırlıyor. Yeni ve eski kültürün bu şekilde harmanlanması, yeni neslin kendinden önceki nesli örnek almasını sağlıyor. Kürdistan artık tüfek ve savaş aşamasını geride bırakmıştır, artık ilerleme ve kalkınma dönemidir."

Çevre koruma bilincine de vurgu yapan Hirori, "Hiror’daki cami imamlarımız her cuma hutbesinde çevrenin korunmasından bahsediyor. Bizde bayramın ikinci günü 'Hiror Çevre Günü' olarak kabul edilir, tüm köy sakinleri bir araya gelerek su kaynaklarından köyün çıkışına kadar her yeri el birliğiyle temizleriz." dedi.