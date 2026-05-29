Pezeşkiyan, piyasa yönetimi ve fiyat artışlarını önleme planını açıkladı

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre bugün (29 Mayıs 2026 Cuma) İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iç piyasanın kontrol altında tutulması, doğru yönetilmesi, enflasyonun ve olası fiyat artışlarının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mesud Pezeşkiyan, bazı sınır kapılarındaki kısıtlamalar nedeniyle temel tüketim malları ve ilaç fiyatlarında yaşanabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla, Tarım Bakanlığını acil stratejik planlar hazırlamakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin ticari operasyonlarının aksamaması adına özellikle şu kritik başlıkların önemini vurguladı:

Kuzey Limanlarının Kullanımı: Olası tedarik açıklarını kapatmak amacıyla kuzeydeki limanların kapasitesinin maksimum düzeyde kullanılması.

Alternatif Rotalar: İthalatın kesintisiz devam edebilmesi için alternatif ticari koridorların geliştirilmesi.

Komşularla İş Birliği: Temel ihtiyaç maddelerinin tedariki ve ithalatı için başta Pakistan, Rusya ve Azerbaycan olmak üzere komşu ülkelerin potansiyelinden yararlanılması, aynı zamanda bu ülkelerle imzalanan ticari anlaşmaların uygulanma sürecinin hızlandırılması.

Konuşmasının devamında Pezeşkiyan, Tarım Bakanlığını her bir ürün grubu için özel uzman çalışma komisyonları kurmaya mecbur bıraktıklarını belirtti. Bu adımın, karar alma süreçlerindeki koordinasyonsuzluğu engellemek ve karmaşanın önüne geçmek amacıyla atıldığı ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, satın alma ve ithalat süreçlerinin daha entegre ve hızlı yürütülebilmesi için ithalat yapılacak kaynak ülkelerin en kısa sürede net olarak belirlenmesi konusunda bakanlığa talimat verdi.