Irak- Yüzlerce kişi solunum sıkıntısıyla hastaneye kaldırıldı

Irak Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle birkaç vilayette toplam 226 nefes darlığı vakasının kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Sağlık Bakanı Abdulhüseyin el-Musavi, sağlık müdürlüklerinin aldığı önlemleri yakından takip ederek, vatandaşlara tıbbi hizmetlerin eksiksiz sunulabilmesi için tüm sağlık kuruluşlarında tam teyakkuz halinin sürdürülmesi talimatını verdi.

Sağlık Bakanı, tüm hastane ve sağlık merkezlerinde acil servislerin ve ambulansların hazır bulundurulması, tıbbi oksijen, ilaç ve gerekli tıbbi malzemelerin eksiksiz tedarik edilmesi ile tıbbi ve hemşirelik personelinin hazır olma seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, Operasyonlar ve Acil Tıbbi Hizmetler Müdürlüğü verilerine göre şu ana kadar 226 nefes darlığı vakasının kaydedildiğini, vakalara ilişkin detaylı istatistiklerin ise daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.