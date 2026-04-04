Irak- Balonla uyuşturucu kaçakçılığı girişimi engellendi

2026-04-04 15:48

Anbar’ın batısında düzenlenen operasyonla uçan balonlar aracılığıyla sınırdan geçirilmeye çalışılan uyuşturuculara el konuldu.

Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı tarafından 4 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılan açıklamada, termal kameralar aracılığıyla sınır hattında uçan balonların tespit edildiği belirtildi.

Balonların imha edilmesiyle Irak’a sokulmaya çalışılan yaklaşık 489 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, sınır muhafız güçlerinin ülkenin güvenliğini korumak, yeni ve alışılmadık yöntemlerle olsa bile her türlü sızma ve kaçakçılık girişimiyle mücadele etmek için titizlikle çalıştığı kaydedildi.