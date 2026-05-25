Mesrur Barzani: Irak'ın orta ve güneyindeki aşiret liderlerinin desteği bize güç katıyor

3 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki topluluklar arasındaki tarihi ilişkileri derinleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Mesrur Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Bağdat ziyareti çerçevesinde Irak'ın orta ve güney kesimlerinden gelen bir grup aşiret liderini kabul etti.Başbakan X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bağdat'ta Irak'ın orta ve güney bölgelerinden gelen bir dizi aşiret liderini kabul etmekten memnuniyet duydum." dedi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki farklı topluluklar arasındaki ilişkilere vurgu yapan Başbakan, "Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki topluluklar arasındaki tarihi ilişkileri derinleştirmek için çalıştığımızı yineledik. Onların desteği bize güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.