Mesrur Barzani: Kürdistan halkının haklarını savunduk

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'taki görüşmelerinde Kürdistan halkının haklarını savunduklarını vurguladı.

Mesrur Barzani, bir dizi diplomatik görüşmenin ardından, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Ziyareti tamamladık ve üst düzey yetkililerle çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Önemli konuları ele aldık ve Kürdistan halkının tüm haklarını savunduk." dedi.

Maaş konusunun diğer siyasi meselelerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Başbakan, "Tüm diğer Irak vatandaşları gibi Kürdistan Bölgesi çalışanlarının maaşlarının da herhangi bir siyasi meseleyle karıştırılmaması gerektiğini açıkça belirttik. Bağdat yetkililerinden olumlu bir yanıt aldık." diye ekledi.

Mesrur Barzani, Irak Maliye Bakanı'nın da bulunduğu Ammar Hekim ile yaptığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nin maaşlarının gönderilmesinin gerekliliğini vurguladığını ve Bağdat'ın bu süreci devam ettireceğini umduğunu söyledi.

Irak'ın üst düzey yetkilileriyle stratejik konuları görüştüklerini belirten Başbakan, "Kürdistan Bölgesi'nin petrol ve petrol dışı gelirlerini il düzeyinde artırma fırsatı verilmesi ve böylece federal hükümete daha büyük bir pay sağlanabileceğini ifade ettik." dedi.

Başbakan Barzani ayrıca geçmişteki hatalardan ders çıkarılmasını ve sorunların gözden geçirilmesini istediklerini belirterek, "Odak noktamız Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında doğru ilişkiyi belirlemek; yani geçmişe değil geleceğe odaklanmaktır." ifadelerini kullandı.